【中環剝花生】送狗迎豬　港股新年有轉機？

仲有幾日就要送狗迎豬！根據過往統計，豬年港股都係升，咁係咪意味踏入豬年，恒生指數有望回勇？困擾多時嘅中美貿戰會有新進展？A股、美股、港股，邊個會跑出？



過去幾個月，多個板塊輪流被洗！豬年有邊啲板塊要避避？又有咩板塊要入定貨？



今集《中環剝花生》搵嚟精通術數嘅股評人林家亨、林建華同大家傾傾！歡迎各位加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！



詳情請click入以下連結度睇啦！

1. ontv東網電視直播網站：

http://tv.on.cc/live



2.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁： https://www.facebook.com/onccnews/



3.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



4.ontv東網電視財經新聞：

http://bit.ly/1X5jhMY



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm