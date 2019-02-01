新地長沙灣酒店地建975間客房　附帶條件下過關

據城規會資料，新鴻基地產(00016)就旗下長沙灣興華街西對出酒店用地，獲該會批准在有附帶條件下，興建1幢綜合酒店大樓，提供975間酒店客房。



資料顯示，擬議的酒店大樓樓高25層，當中包括地庫及空中花園樓層，地下至2樓為零售及餐飲設施，總樓面約37.43萬方呎。酒店高度不多於主水平基準以上100米，建築物採梯級式設計，高度由長沙灣海旁往內陸方向遞增。該幅酒店地政府於2017年批出，作價50.6億港元，是歷來最貴酒店地皮，每方呎樓面地價13,520元。



至於中信股份(00267)或有關人士持有的鴨脷洲利南道111號工廈，早前申請擬建4幢29層高分層住宅，提供448伙。不過城規會不同意上述申請。



資料顯示，上述地盤佔地約59,612方呎，現為「其他指定用途」註明「商貿(3)」用途，擬議住用樓面約327,867方呎，平均每伙面積約732方呎，另設約29,806方呎非住用樓面作食肆用途。

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