以史為鑑：美股1月升　2月會...

外國傳媒報道，美股經歷了1月「怪獸式暴升」後，往績預示2月或許繼續有運行，惟升幅不太大。



總結1月，標指升幅為1987年以來最佳；道指則是1989年以來最強。專門以史為鑑的研究機構Bespoke Investment Group表示，2月市況往往是平淡，過去50年，若只在2月進行投資的話，100美元的回報僅106美元，即累積回報僅約6%。



好消息是，自1928年以來，只要美股1月升，2月平均回報約0.39%；若以過去50年來看，美股1月升，2月平均回報約1.34%。相反，美股1月跌，2月多數也跟隨下跌。(本文附圖)

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