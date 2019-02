聯交所股權變動資料顯示,太平洋航運(02343)於1月30日獲Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management entities增持300萬股,最新持股數目約3.21億股。



松齡護老集團(01989)於1月31日獲曹詠妍增持11萬股,最新持股數目約6.07億股。



漢港控股(01663)於1月31日獲汪林冰增持26萬股,最新持股數目約11.66億股。



國際家居零售(01373)於1月31日獲魏麗霞增持33萬股,最新持股數目約3.41億股。



雅各臣科研製藥(02633)於1月31日獲岑廣業增持32萬股,最新持股數目約12.88億股。



─ ─ ─



瑞聲科技(02018)於1月29日被摩根大通減持739萬股,最新持股數目約1.55億股。



華能新能源(00958)於1月29日被摩根大通減持297萬股,最新持股數目約5.52億股。



北京首都機場股份(00694)於1月30日被Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management entities減持56萬股,最新持股數目約1.12億股。



三寶科技(01708)於1月31日被China Cinda Asset Management Co., Ltd.減持60萬股,最新持股數目4,793萬股。



南方A50(02822)於1月29日被花旗集團減持100萬個信託單位,最新持有信託單位約1.24億個。



九台農商銀行(06122)於2月1日被China Create Capital Ltd減持200萬股,最新持股數目約1.58億股。



福耀玻璃(03606)於1月30日被Genesis Asset Managers, LLP減持54萬股,最新持股數目3,489萬股。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」,助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據,助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html