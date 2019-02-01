友邦中國獲准於天津及石家莊市籌建行銷服務部

友邦保險(01299)旗下友邦中國宣布，其北京分公司獲得中國銀行保險監督管理委員會(銀保監)天津監管局及河北監管局批復，開始在天津市和河北省石家莊市籌建行銷服務部。



友邦中國是次獲得的批復，是基於現行關於促進京津冀保險業協同發展的相關監管政策和試點安排。



友邦中國首席執行官張曉宇表示，期待參與京津冀地區的協同發展，將友邦保險與眾不同的服務和產品帶給愈來愈多的中國家庭。



友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝指，中國市場對友邦保險至關重要，期待中國壽險市場適時全面開放，並將推動中國保險業的健康發展貢獻。



友邦中國現根據相關政策和規定，進行石家莊及天津行銷服務部的籌建，將在完成籌建獲得最終監管批准後開始運營。

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