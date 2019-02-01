全球經貿戰：下輪中美對話將在2月中進行

外國傳媒報道，在最新一輪中美貿易談判後，中國承諾「有力度地」增加美國商品進口，同時雙方計劃舉行進一步磋商，期望在3月1日關稅上調大限前能取得突破。



美國總統特朗普周四(1月31日)在為期兩天的華盛頓中美貿易談判落幕後表示，將派遣兩位最高談判代表訪問中國。美國財長努欽姆紐欽及貿易代表萊蒂澤(Robert Lighthizer)，將於2月中旬訪華，舉行下一輪會談。



特朗普亦透露，在與中國領導人會面前，不會有最終協議。換言之，中美最終協議或會在2月底。他又指出，談判取得巨大進展不意味達成協議，中國已同意購買大量美國大豆，這是誠意的表現。



萊蒂澤則透露，雙方進行了緊張而細緻的討論，重點主要集中在結構改革。他承認雙方剛剛開始起草，由此可見要敲定具體內容還有很多工作要做。



有消息人士稱，雖然中方示意他們願意設法使協議能執行，但他們也不斷提出一些美方不太可能接受的想法，例如設立獨立仲裁法庭等。美國一些商界人士仍對能否達成協議持警惕態度，他們擔心更棘手問題得不到解決。

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