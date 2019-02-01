華虹半導體料產品售價續升　次季業績將大幅改善

華虹半導體(01347)預測今年首季收入約2.2億美元。投資大行瑞信指，該數字按季跌逾一成，建議投資者先行獲利，下級評級至「中性」，導致股價周五(2月1日)瀉近9%。儘管公司估計今年資本開支高達7.7億美元(約60.06億港元)，惟管理層有信心產品平均售價今年不會下跌。



總裁王煜強調，首季收入預測之所以低過去年第四季，除了季節性因素外，還因為位於上海的一廠和三廠要進行維修，惟進度良好，而且產能利用率應該能與2018年首季持平。過去兩年產品平均售價表現頗強，2017年及2018年分別錄得7.4%及6.8%增長，有信心今年升勢可望持續，不會下降。



執行副總裁兼首席財務官王鼎直言，第二季業績將會比首季「強得多」。他分析，雖然智能卡晶片、邏輯及射頻的產品需求今季會有所放緩，惟單晶片和功率器件之需求可望繼續「非常強勁」。王煜又指，銷售渠道的庫存水平已經跌至相當低的水平。



華虹現時在上海經營3座8吋晶圓代工廠，王鼎估計今年相關資本開支為1.7億美元，其中1.2億美元用於擴展功率器件等的產能，其餘5,000萬美元用於維修。



王鼎又說，今年第四季將會開始量產12吋晶圓的無錫新廠房，今年資本開支將為6億美元，惟集團產能將會大舉提升，公司會先將8吋晶圓的客戶轉用至12吋晶圓，騰出8吋晶圓的產能擴大客戶組合。王煜則指，一些集設計和生產的半導體企業拓展12吋晶圓的產能，反映他們看好電動車等電子產品，對功率器件帶來龐大需求。



華虹的台灣同業世界先進(Vanguard)日前宣布收購位於新加坡的8吋晶圓廠拓展產能，世界龍頭台積電早前也表示要擴大8吋晶圓業務。就分析師憂慮華虹如何應對競爭，王煜表示，華虹也有尋找良好的併購機會，現在可望以較低價錢取得器材，惟重點是8吋晶圓的市場會繼續增長，全球尤其是中國需求殷切，世界先進和台積電的舉動代表華虹沒走錯路。



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