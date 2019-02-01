1周10大驚奇：特朗普發功　港股豬年開局難寄厚望？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間暫時直至4月，從未變調。結果港股連升5周，或更能印證「聽專家講不如睇埋異象」，冀為讀者帶來具國際視野的另類參考，增添勝算。之後會怎樣？或許2月初要抖抖氣，因異象預言美國總統特朗普2月5日的講話足夠讓股市調整，惟不會大跌，整體依然樂觀至4月。不過，4月中之後可能有大麻煩...



【1、特朗普大年初一放「炸彈」？】

全球股市1月相信已「升到你唔信」，何時調整惹關注，或許可注意「2月5日」，正好是豬年大年初一。



由於美國政府早前局部關門，特朗普原定於1月29日(周二)發表的國情咨文，順延至2月5日才發表。所謂國情咨文，即猶如香港特首的施政報告。若回顧歷史，特朗普何時發表國情咨文，就是股市何時調整的關鍵。



根據往績，自2001年以來，在國情咨文發表後的一周，標指通常要跌逾1%，過去18年，只有6年是升市。舉例來說，2018年股市就大幅調整逾4%，一個月後仍跌約4%。(本文附圖一)



因此，投資者可密切關注，假若美股不濟，港股豬年開局也難望可以「攞頭威」。



【2、今年市況有機會重演2017年？】

雖然股市2月初有機會回吐，惟暫不要期望大跌，因美股經歷了1月「怪獸式暴升」後，往績預示2月或許繼續有運行。再加上內地滬綜指本周累升0.6%，應驗了上周介紹的春節前5個交易日上升機會逾90%的預言，根據往績，豬年首5個交易日升市機會亦達80%，即2月11日至15日。



總結1月，標指升幅為1987年以來最佳；道指則是1989年以來最強。專門以史為鑑的研究機構Bespoke Investment Group表示，2月市況往往是平淡，過去50年，若只在2月進行投資的話，100美元的回報僅106美元，即累積回報僅約6%。



好消息是，自1928年以來，只要美股1月升，2月平均回報約0.39%；若以過去50年來看，美股1月升，2月平均回報約1.34%。相反，美股1月跌，2月多數也跟隨下跌。(本文附圖二)



因此，儘管港股在2月8日豬年首個交易日表現或不理想，惟中美股市未見有大調整異象，或帶挈港股靠穩。



另外，有周期理論教父之稱、著有《股市周期》一書的作者Jeffrey Hirsch統計的資料顯示，美股1月的表現往往能預示2月至12月的走勢，由1972年至今準確度逾八成。所謂「1月指標」分為3部分：聖誕升浪；1月首5個交易日；1月整月，結果2019年是3個指標都向上，對上一次出現相同情況是2017年。自1950年以來，滿足了「1月指標」的年份共有29次，當中有26次在之後的11個月平均累升逾一成。



【3、今年「五窮」導火線是日圓呢10日？】

《1周10大驚奇》於去年底引述異象預言，今年樂觀時間直至4月，或許本周找到今年或「五窮」的答案。無論是投資者或喜愛遊日的旅客，必須特別警醒4月底至5月初，日圓隨時「閃飆」，屆時每百日圓兌港元突見7.8水平絕不出奇。



為了紀念皇太子德仁於5月1日即位天皇，該國宣布前所未有的全國10日假期，時間為4月27日(星期六)至5月6日(星期一)，將是日本股市及債市史上最長休市，罕有程度與美國金融市場曾在2001年9月11日「九一一事件」後，休市6日不遑多讓。



有市場人士隨即警告，日本金融市場全周休市恐令「大鱷」有機可乘，日圓隨時瘋狂波動。一旦如此，將拖累全球金融市場。Libra Investments首席投資官Yasuo Sakuma指出，當中有6日是金融市場休市，即不能交易，情況讓人擔心，因市場人士將會在4月27日之前的一周調整倉位，很難估計會發生甚麼事。



值得留意的是，在日本假期期間，英美將會舉行議息會議；美國亦會公布非農就業數據、經濟增長；歐元區也會公布經濟增長；屆時亦是全球企業業績期。因此，有市場人士認為，這「10日」後可以是完全不同的世界。再者，國際間龐大的重要數據，加上流動性較低，投機者或會趁機推高日圓，美元兌日圓會否見100、甚至90惹市場極大關注。有對沖基金已表示，屆時將保持「中性」倉位，即不做好及不做淡。



據悉，日本大型金融機構已準備好隨時在家工作或返回公司，但由於一些較敏應的金融衍生工具必須在公司內進行交易，往返需時，屆時難以迅速回應。



【4、異象：美消費者信心預示衰退近】

上述提到的歐美經濟數據日圓要被挾升，這確實有隱憂。「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)本周警告，若歷史可借鑒的話，經濟大幅放緩、甚至衰退的時間已近了，原因在於美國消費者信心出現落差。



由美國經濟諮商會(Conference Board)發表的消費者信心指數周二(1月29日)顯示，目前消費者實際信心與未來的預期差距擴大，為史上最差的情況之一。(本文附圖三)



岡拉克稱，如此大的差距預示着經濟活動正急速下滑，為經濟衰退的警號。



根據往績，自1967年以來，消費者信心差距那麼大只出現過3次，上一次是2001年1至3月，結果3月就是經濟衰退的開始。往績又顯示，只要兩者差距超過50，經濟衰退就不遠矣，目前數值為82.3。



就此，市場人士普遍指出，消費者信心指數差距擴大，明顯是受到早前美國政府局部關門影響，一旦政府在2月15日後再關門，後果確實不堪設想。



【5、異象：貿易預示全球經濟恐「突然死亡」】

除了美國消費者，貿易數據亦有端倪。被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席、現為耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)本周警告，若從環球貿易量來看，全球經濟今年恐出現「突然死亡」，即有機會出乎意料地突然急速轉壞。



他解釋，在2009年金融海嘯高峰期時，全球貿易量大跌10.4%，之後在2010至2011年有所反彈，惟在2012至2018年，全球平均貿易量僅增長3.6%，只及2009年金融危機前的20年平均值7.1%的一半左右。



事實上，根據往績，全球貿易與環球產出增長是有關連的，兩者的比率可印證經濟復甦的強弱。舉例來說，對上兩次經濟擴張期，即1985至1990年及2002至2007年，該比例為1.6，即全球貿易量增長快過經濟增長60%。相比之下，2012至2018年該比率僅1左右，即全球貿易量放緩至與經濟增長相同。他相信，這與特朗普提倡保護主義有關。



他又提到，雖然中國去年12月零售市道急劇轉冷，無論是賣車或智能手機銷量也不佳，但去年第4季中國經濟增長僅放緩至6.4%，輕微低於去年第3季的6.5%，主因是中國過去12個月進口突跌7.6%，相比2017年同期增長16.1%。與此同時，中國去年12月出口亦驟跌4.4%。



簡而言之，全球貿易量已在去年12月出現重大變化，預期2019年會更弱，根據上述比率，預示着今年全球經濟恐突然出現斷崖式大跌。



【6、異象：聯儲局「6周內」急轉軚 它看到甚麼？】

講到異象，美國聯儲局「轉軚」相信較消費者及貿易出現變數更值得關注。主席鮑威爾和其他決策官員本周一如預期「放鴿」，甚至做出較市場預期更重大、更神秘的急轉彎，無可避免地惹起一連串「陰謀論」：這個全球最有權力的央行到底出了甚麼事？



陰謀論的推測包括聯儲局屈服於金融市場和/或總統特朗普總統要求暫停加息，這是簡單的論點。更「陰謀論」的是：聯儲局政策體制上是否出現了根本改變？是否要刻意要把通脹拉高到2%目標之上？鮑威爾是否知道了一些世界經濟可怕的事，而投資者目前毫不知情？



事實上，有陰謀論亦是合理的，因聯儲局上次加息只是「6周前」，加息未完全見效就暗示貨幣緊縮已暫時完成，更不排除下次利率變動是減息，這「6周內」變臉確實很難自圓其說。



更甚的是，聯儲局仍口口聲聲說：「相信2019年仍看到經濟穩健增長，就業市場強勁，通脹接近目標。」既然那麼好，為何不說有機會再加息呢？不要忘記目前市場的所謂的經濟放緩等風險，在去年12月加息前已有，不是嶄新觀點，為何當時聯儲局仍決定在2018年第4次加息，並預測2019年再加息兩次？現時又為何不堅持預測？



【7、殿堂級警告：全球經濟恐醜足20年】

講了異象，本周亦有港人未必熟悉，但在國際間甚具影響力的資深專家發表意見，不妨留意一下。



全球最強「大鱷」、由「鱷王」達利奧創辦的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)本周繼續響警！其聯席首席投資官Bob Prince本周警告，今次經濟放緩期將「長到你唔信」，別寄望長線投資會有好回報。



他說：「雖然看不到經濟會出現2008年般的絕望情景，但恐怕未來20年的表現都會是醜陋的，主因是全球已夾雜着有毒的民粹主義及貧富懸殊，並且根深柢固，即使向富人抽稅，也無法在短期內能解決。」



他警告，聯儲局目前受制於過去10年前所未見的放水措施，未來只要有任何信貸倒退，都足以成為投資者的壞消息，因市場上的錢少了。



事實上，Bridgewater管理層十分看淡前景。另一位聯席首席投資官Greg Jensen早已表示，對經濟增長前景展望較市場和央行官員更悲觀，預計歐洲將是第一個考驗，因該區經濟水平更差、通脹更低，許多地方更接近通縮，並且已是負利率。他們的動向將成為全球領先指標。(註：意大利本周已證實陷入經濟衰退)



「鱷王」達利奧更已警告，下次全球經濟倒下會是一生之中最驚嚇，時間恐是2020年或之前。



投資者別輕視Bridgewater的警告，2018年市況甚艱難，惟其淨回報率竟達14.6%。



【8、殿堂級警告：大摩奇準分析員呼籲離場】

除了「鱷王」，近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson本周也警告，即使股市仍有一些上升潛力，但現時就要離開，主因是美國企業2019年盈利增長難以看好，首3季每股盈利料僅增1.3至3.5%，將大幅低於去年的雙位數。



他指出，1月股市升浪沒有具備大升的基礎，又警告美國經濟可能不會完全恢復至政府局部關門前的水平，因經濟活動在過去3周停滯已令庫存上升，有些經濟損失已不能追回。



事實上，他近年測市的確準繩，例如早在2018年3月警告，當年美股1月時已是最亢奮，預計此後將踏入「滾動型熊市」；同年10月26日警告，標指或逐步跌落2,450至2,500點水平，時間是未來4至8個星期，結果標指在12月26日低見2,346點。



他對「滾動型熊市」的界定是股市累跌兩成，而且不能在12個月內完全收復跌市失地，可理解為「陰乾式下跌」或「慢熊」。由2018年1月至今剛好約12個月。他在本月初雖然預期「滾動型熊市」已結束，但亦不會大幅回升，重申標指目標是2,750點，今年波幅區間介乎2,400至3,000點。



【9、殿堂級解構：未來每次調整市都是「既急且深」】

除了上述專家，本周再有華爾街重量級人物響警！阿根廷藉新興市場專家、摩根大通聯席總裁Daniel Pinto表示，金融市場在今年內仍要上演數次類似去年12月的大冧市，主因是經濟擴張周期已屆末段，以及市場結構轉變令股市更傾向突然大跌。



他解釋，很多人都知道目前正處於經濟擴張期末段，面對此環境，傳統大戶必須持有更多現金及減少風險，增加了市場上少數大戶舞高弄低的機會，對沖基金會透過電腦程式放大波動，令每次調整都是「既急且深」。



他曾於去年5月警告，股市在未來1至2年仍有望做好(即2019至2020年前)，惟之後大冧30至40%是無可避免！當時他提醒，雖然預期2019年經濟未陷衰退，要到2020年才有機會，但股市不會等到經濟周期完結才下跌，投資者要關注「流動性」，一旦資金枯竭，就會觸發大冧市。



或許港人不太認識他，其來頭不簡單，2014年僅「50出頭」就座上摩通企業及投資銀行部門主管之位，該部門的收入為全球大行之中最多；去年1月升職為聯席總裁，意味摩通行政總裁若退位，他有機會接棒。



【10、蓋茨及巴菲特分享成功要做「呢件事」】

最後分享一下「成功」，或許不少人會以多少財富及成就來衡量，這確實是方法之一。不過，要成功，背後必須要作出不同程度的犧牲。



「股神」巴菲特曾說：「時間就是要犧牲的事項之一。這是唯一一項你不能用錢買。我可以買任何想要的東西，惟基本上不能買時間。」是的，無論是任何人，每日也只能擁有24小時，每做一件事，代表你要犧牲做另一件事。



「股神」至今仍沒有使用電腦，使用的手機只是傳統不具上網功能的摺機，嗜好是玩橋牌，因這遊戲需要耐性、策略、戰術，要無時無刻計數。他與人分享成功之道時說：「要喜愛閱讀。每日閱讀500頁，吸收了知識，並建立它，效果猶如複式利率。」他現時每日花80%時間在閱讀上。



至於他的老友、微軟創辦人蓋茨曾說：「我在20多歲的時候停止聽音樂、看電視。這看起來很極端，但我這樣做，是因為我覺得這些娛樂會打擾我去思想軟件。」這也變成了蓋茨育兒的基礎。他不會准許兒女在14歲前用手機，較一般其他小孩10歲遲，並以「不用手機」為家規之一。正如他說：「為了追求較高回報的活動，我們必須放棄較低回報的活動。」

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