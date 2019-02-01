一周專家樓評：二手市轉旺咩因由？買樓仲係穩陣投資？

狗年進入倒數階段，樓市未有「收爐」迹象，部分屋苑二手市況「回暖」，究竟原因何在？對豬年樓市有何啟示？近月樓市下挫，買樓是否仍屬穩陣投資？有甚麼方法紓緩住屋難的問題？怎樣運用土地才有利香港的持續發展？中環灣仔繞道開通，對港島東商廈價值有甚麼影響？



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【陳坤興】：新盤旺 帶動二手樓回暖

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近日無論股市、樓市均有回暖迹象。隨着中美貿易談判持續有進展，恒指亦已重回27,000點以上的水平；同時間新盤市場亦明顯轉趨熱鬧，多個新盤陸續登場﹐本月一手推盤量亦顯著回升。



Q房網香港數據研究中心的統計，本月至今推出的多個新盤，合共為市場提供高達2,554個新盤單位，較上月推盤量還要多，創下自去年10月以來的3個月新高。



一手推盤量增加的同時，發展商定價策略亦明顯較以往審慎，低價推盤吸引下，估計本月整體新盤銷售料可逼近2,000伙水平，再創自去年中以來的7個月新高。



筆者認為，隨着新盤市場轉趨熱鬧，刺激部分新盤向隅客轉投二手市場，市民搵樓意慾明顯提高，令整體二手市場亦跟隨一手市場回暖。



Q房網香港董事總經理 陳坤興



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【陳永傑】：買樓仍是穩陣投資

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去年投資市場風高浪急，無論股市樓市都是坐過山車。樓市的表現比較其他市場平穩，仍然是將來的理想投資對象。



過去一年，以港股恒生指數為例，去年跌幅13%，其實並非這麼簡單。高低位波幅相差多達26%，大大多過去年全年跌幅，肯定是一架超級過山車。去年本港住宅樓市波幅亦不小，最後仍有4%升幅，表現好過股市。



買樓能夠解決市民的居住問題，具有居住及投資作用，是一物二用，又可作長線投資。所以，現今不少業主都是幾十年的長線投資者，得到的回報非常豐厚。雖然很多人都預料今年樓市會下跌，但如果抱着長線投資，又不想像股票那麼波動，買樓還是比較適合穩陣派投資者。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑



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【黃漢成】：灣仔繞道開通 帶挈港島東商廈價值

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一個地區的發展蓬勃與否，與該區的交通網絡配套，有着密不可分的關係，以往灣仔區長期被塞車問題困擾，令距離較遠的北角、鰂魚涌乃至柴灣區一帶，商貿發展始終較為遜色，惟近期終於出現轉機。



早前中環及灣仔繞道正式開通，相信能夠大大紓緩干諾道中、夏慤道、告士打道等主要道路的擠塞問題，讓車輛能繞過繁忙的商業區直達北角及鰂魚涌一帶，相信在交通時間大為減省之下，將吸引更多公司及企業進駐港島東區，區內商貿物業身價將會水漲船高。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



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【張聖典】：公私營調至七三比 紓緩住屋難困境

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日前一份由國外研究機構發表的報告指出，香港人要21年不吃不用才能夠成功置業。不論上述數字真確性如何，社會中確實一直有不少聲音高喊着置業難的問題，尤其對年輕人而言。



早前政府決定將《長遠房屋策略》中的公私營房屋供應比例，由「六四比」調整至「七三比」，筆者對此做法表示贊同。



事實上，由於按揭借貸成數的限制關係，即使在目前有利供款的低息環境下，部分有意置業的人卻因為首期不足而未能成功置業。



坊間有憂慮認為，調整公私營房屋供應比例會削減私營房屋供應，導致私樓樓價上升，但是，在當下不少買家認為私樓樓價難以負擔的情況下，假若市場上出現更多可負擔的公營房屋，相信不少購買力都會考慮由私營房屋市場轉向公營市場，從而不致於對私樓樓價造成太大壓力。



普縉集團企業發展部總監(估值及物業管理) 張聖典



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【林浩文】：提升土地運用效益 有利香港發展

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今次想跟大家談談香港的土地和房屋供應，近年不少市民都十分關心香港未來的發展，亦備受很多不同關注組及保育團體注視。政府更有提到土地房屋政策是重中之重，但究竟土地從何處來？



最近政府提到東北發展區，古洞的第一期，估計古洞落成後可以容納10餘萬人口。如果是整個東北發展區，連粉嶺周邊，可能可以容納40多萬人，跟新市鎮沒有分別。無論面積和規模有多大，政府有沒有一個長線和有效的執行、持續能力才是關鍵。



古洞已經討論了10多年，第一期在2022至2023年落成，大規模的可能會到2026至2027年。前期的工作由政府負責，收地後還要基建配套及建屋，時間表相對緊逼。



很多市民都關心收地賠償的水平，在保育上能做甚麼？這些都在考驗政府的執行能力，怎樣平衡持分者的利益。筆者希望將來政府發展古洞時可以留彈性在保育、環境可以做到平衡。



另要注意的是，之前發展的新市鎮有少少敗筆，就是當區的經濟是不足夠，往往居民住在新市鎮，卻要到市區上班，增加基礎設施的壓力。



筆者認為，未來古洞和粉嶺發展住宅和商業的同時，有沒有機會在當區經濟上有更多的配合，令到有更多的居民可以同區就業，相信這有利香港的持續發展。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文



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