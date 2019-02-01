鮑威爾跪低惹市場猜疑　全球經濟「有隱情」？

外國傳媒報道，美國聯儲局主席鮑威爾和其他決策官員本周一如預期「放鴿」，甚至做出較市場預期更重大、更神秘的急轉彎，無可避免地惹起一連串「陰謀論」，目前市場正質疑：這個全球最有權力的央行到底出了甚麼事？



陰謀論的推測包括聯儲局屈服於金融市場和/或總統特朗普總統要求暫停加息，這是簡單的論點。更「陰謀論」的是：聯儲局政策體制上是否出現了根本改變？是否要刻意要把通脹拉高到2%目標之上？鮑威爾是否知道了一些世界經濟可怕的事，而投資者目前毫不知情？



事實上，有陰謀論亦是合理的，因聯儲局上次加息只是「6周前」，加息未完全見效就暗示貨幣緊縮已暫時完成，更不排除下次利率變動是減息，這「6周內」變臉確實很難自圓其說。



更甚的是，聯儲局仍口口聲聲說：「相信2019年仍看到經濟穩健增長，就業市場強勁，通脹接近目標。」既然那麼好，為何不說有機會再加息呢？就此，鮑威爾試圖解釋，目前正面對全球增長放緩、金融環境趨緊、不同的地緣政治斷層，包括英國脫歐和中美貿易局勢緊張。



不過，別忘記目前所謂的風險，在去年12月加息前已有，不是嶄新觀點，為何當時聯儲局仍決定在2018年第4次加息，並預測2019年再加息兩次？現時又為何不堅持預測？

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