華爾街技術分析大師：美股似千禧年見頂前

外國傳媒報道，華爾街技術分析大師、去年8月底時引述異象警告美股快見頂調整、12月中則預言快見底，結果算是言中的J. Lyons基金管理代表Dana Lyons最新警告，根據其搜集的數據顯示，美股在2018年9月創下新高時，超買程度原來是過去150年以來第2高，僅次於2000年。



就此，他表示，這證明自2018年10月至12月的調整，其實是超買後的正常回吐，惟若以長期走勢而言，超買的情況幾乎沒有回落。



他總結說，若撇除通脹因素，標指去年9月走勢高於長期平均線122%，即超買程度達122%，對上一次如此高已是1999年12月時的132%。至於股市會否大跌？他稱，往績顯示如此超買的情況短期內可以持續，例如1999年12月出現時，美股直至2000年3月才見頂，之後到了同年9月後才真正步入大跌市。換言之，雖然目前不知股市何時會大冧，但一定不是長線入市時機。

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