【海航系賣產】香港國際建投售啟德地　帳蝕逾5億元

海航旗下香港國際建投(00687)宣布，出售一幅啟德地予會德豐地產，總代價68.89億港元。由於該地皮買入價逾74億元，即今次交易帳面蝕逾5億元。該股申請下周一(2月4日)復牌。



上述地皮為啟德6563號住宅地，是該公司於2017年3月斥資74.4億元投得，每方呎樓面地價約1.35萬元，地盤總面積約9,482平方米。根據獨立估值報告，截至2018年12月31日，市值約74.76億元。



海航系從2016年第4季起，連番出手購入最多4幅啟德住宅地，分別為新九龍內地段第6564號、6562號、6565號及6563號，共涉資逾272億元。其後海航因財政陷困，於2018年2月以近160億元向恒基地產出售第6565號及6562號兩幅地皮，帳面收益約17.1億元；另一幅由香港國際建投持有的6564號地皮，亦於去年3月以近64億元售予會德豐(00020)。



另外，香港國際建投發盈警，預期需要就發展中物業作出減值撥備，將影響截至2018年12月31日止年度的純利大幅減少。

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