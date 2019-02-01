【海航系賣產】會德豐梁志堅：新購入啟德地作價合理

海航旗下香港國際建投(00687)宣布，以總代價68.89億港元，出售系內最後一幅啟德住宅地皮。購入該用地的會德豐地產，其主席梁志堅認為地皮成交價合理，但集團暫時未有發展詳情，亦未定下總投資額、發展伙數及戶型等。



他表示，該區近年發展一直不俗，而該地皮鄰近港鐵站，與跑道區地皮相比，可謂「各有各好」。他又稱，是次交易傾談了大半個月，知道市場上同場有數名潛在買家對該地皮感興趣。



他補充，最新購入的啟德地皮需要重新規劃，有機會未能於5年內落成，坦言「工程會比較趕急」，若未能及時完成，估計屆時會被罰款，但集團已考慮此因素。



消息人士透露，該公司是次獨資購入該地皮，項目已進行地基工程，發展時間較短，亦可與該公司早前購入毗鄰的地皮產生協同效應，日後發展單位可享開揚景觀。



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