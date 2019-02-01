樓價UPDATES︰二手市場缺貨　減價盤速獲吸納

二手市場缺盤，新放盤快速被吸納。馬鞍山海典灣兩房單位，放盤僅一個月，減價後即售748萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角城市花園8座低層A室，實用面積1,010方呎，三房間隔，享海景，獲區外換樓客以1,750萬元承接，實用呎價17,327元。



●天后海興大廈高層B室兩房戶，實用面積291方呎，座向南面望街景，獲區外上車客以590萬元承接，實用面積呎價20,275元。



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九龍區



●荔枝角美孚新邨3期百老匯街57號中層C室，兩房間隔，實用面積約511方呎，以738萬元放盤3個月，減價88萬元後，獲回流客以約650萬元購入，實用呎價約12,720元。



●西南九龍浪澄灣5座高層B室，兩房間隔，實用面積約559方呎，業主以約25,000元放租一個月，議價後終減至23,000元獲外區客承租，實用呎租約41.1元。



●西南九龍浪澄灣8座高層B室，實用面積551方呎，屬兩房間隔，獲外籍家庭客承租，月租約25,000元，實用呎租約45.4元。



●將軍澳居屋煜明苑熹明閣高層14室，實用面積435方呎，去年五月未補價第二市場放盤叫價430萬元，減價80萬元，減幅約18.6%，獲白居二買家以350萬元承接，實用呎價8,046元，以現時同類單位入場價400萬元計，是此成交價低市價約12%。



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新界區



●馬鞍山海典灣8座中層D室，兩房兩廳間隔，原開價820萬元，放盤1個月，減價至748萬元出售，累積減價72萬元，減幅逾8%，實用面積491方呎計，折合呎價15,234元。



●馬鞍山居屋錦豐苑H座高層4室，實用面積428方呎，兩房兩廳間隔，原開價550萬元，放盤1個月，減價25萬元，已補價自由市場售525萬元，實用呎價12,266元。



●馬鞍山天宇海3A座高層B室，實用面積953方呎，四房一廳間隔，享海景，原開價1,400萬元，放盤半年，獲用家以1,360萬元承接，實用呎價14,271元。



●粉嶺逸峯2座中層C室，實用面積約476方呎，兩房連儲物房間隔，叫價約640萬元放盤不足1個月，終以630萬元成交，實用呎價約13,235元。



●天水圍嘉湖山莊樂湖居2座高層F室，實用面積約449方呎，原業主於上月放售，開價約550萬元，屬兩房間隔，區內客終以508萬元購入，實用呎價約11,314元。



●西貢金豪花園單號屋一樓及二樓連天台複式戶，建築面積1,400方呎，望山景，成交價865萬元，建築面積呎價6,179元。



●屯門叠茵庭5座中層H室，實用面積376方呎，兩房兩廳，累減1,000元，區內租客以10,000元租入，實用呎租26.6元。



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