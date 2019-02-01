Apple就視像電話FaceTime漏洞致歉　下周有解決方案

外國傳媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)就視像電話FaceTime出現巨大漏洞致歉，承諾下周將有解決方案。



FaceTime早前被揭發出現巨大漏洞，用家以FaceTime打電話後，不論對方是否接聽，都可以聽到對方手機咪高峰傳來的聲音。



以兩部運行iOS 12.1.2的手機測試，一個人以手機應用FaceTime撥通另一個人的電話，在對方接聽前，在對話中加入電話號碼，添加後，FaceTime似乎會立即假設通話已被接聽，隨後便開始傳送對方的語音，不論對方實際上並未有接聽來電。



換句話說，當用家看到iPhone響起並顯示FaceTime來電時，很有可能對方已可以在接聽前聽到對方的聲音。而這個漏洞需要用家的手機支持群組FaceTime功能。



更大問題是，當此類群組電話撥出後，如果對方按下電源鍵或音量鍵來忽略來電，不僅音頻，其至連視訊也會被傳輸過去。

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