夜市UPDATES：道指抽高　港夜期低水百點　

美國1月非農就業數據強勁，但市場相信美聯儲仍偏鴿，風險偏好下，



道指升144點至25,144點；標指報2,712點，升7點；納指受亞馬遜財報指引不佳拖累下跌，目前報7,286點，升4點。



亞馬遜一季度營收增速預計創18年最低，股價目前跌4%。其他科技股如Apple則升近1%；Facebook升0.5%。



中美貿易談判未見實際成果，港股期指夜市報27,810點，跌52點，低水121點。



1月非農就業人口增加30.4萬人，惟失業率升至4%，為7個月新高，美匯指數短衝高回落，目前仍跌0.08%至95.48。



數據發布後現貨黃金3美元至每安士1,319美元，但馬上反彈至數據前高位，目前站企1,321美元，接近去年5月上旬以來的九個月最高。



Aberdeen Standard Investments高級投資經理James Athey表示，我們看到美聯儲如此戲劇性地轉向溫和立場，一份好的就業報告不會讓他們再次改弦更張。



歐股個別發展，英股目前升0.56%；德股跌0.11%；法股升0.24%。



【22:36】美國上月非農業職位強勁增長，美股於2月份首個交易日普遍做好，道指開市早段升105點，至25,105點；標指升2點，至2,706點；惟納指回吐20點，至7,621點。



埃克森美孚去年第4季純利按年跌28%至60億美元，或每股賺1.41美元，勝市場預期，股價早段升2.29%，至74.96美元。



網購巨人亞馬遜今季收入預測遜色，加上預警印度業務前景不明朗，以及計劃今年增加開支，拖累股價早段挫4.88%，至1,634.77美元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth