傳印度Optiemus將推出黑莓新機Adula

外媒報道，黑莓(Blackberry)將有新智能手機面世，手機代號為Adula。Adula是印度手機廠商Optiemus所在地的一個地名，因此幾乎可以確定這款新機將由印度地區的授權廠商Optiemus所生產的。



消息指，今年2月25日到28日的世界流動通訊大會(MWC)上，黑莓可能會透露更多新機Adula的信息。



據了解，黑莓於2017年與Optiemus簽訂協議，授權其在印度及鄰近範圍生產黑莓手機等硬件設備。



目前中國的TCL、印度的Optiemus和印尼BB Merah Putih，都分別獲授權生產黑莓手機，在特定的地區發售。其中，TCL已於2017年已發布一款黑莓智能手機KEYone，至去年又先後發布該系列的KEY2和KEY2 LE兩款新手機。



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