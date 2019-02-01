鄺民彬：內房股今年料跑贏大市

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，聯儲局維持利率不變，並將政策前瞻指引刪除「進一步逐漸加息」的措詞，亦強調加息要有「耐性」，同時暗示縮表或將更早完成。美國加息周期或將見頂，有利增加市場流動性及提振情緒，短線有利投資市場表現。



不過，根據市場數據，至今公布的美企業績中，表現勝預期的比率降至2017年初以來最低，同時利率期貨亦顯示，年內仍有近10%的減息機會，反映投資者對美國經濟前景感憂慮。由於中美貿易談判反覆，加上英國硬脫歐風險未完全消除，現階段不宜過分進取。



近日內房股向好，除受惠於人民幣匯價轉強，有助減輕外債壓力外，中央近期亦以全面降準及設立央行票據互換工具等，增強市場流動性，對內房銷售及本身財政狀況，均可起正面作用。



事實上，根據內媒報道，近期陸續召開的地方兩會上，多個省份的政府工作報告均提出房地產調控以穩為主，加上近期「一城一策」成為高頻詞，深化市場對樓市調控更趨靈活的預期。在穩經濟的前提下，料政策最嚴的時期已過，未來具微調空間，內房股今年可望跑贏大市。



港股近日持續強勢，沿着保力加通道頂線上升，同時亦具成交量配合。不過，近期內地逾百間於A股上市的企業大幅下調業績預期，由於市場料於年內中資企業的償還債務或逾1,200億美元，而盈利減少亦會削弱還債能力，企業違約或成後市潛在風險。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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