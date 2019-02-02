澳門賭收月跌5% 兩年半首縮

澳門博彩監察協調局公布，1月份博彩毛收入249.41億澳門元，按年跌5%，是近兩年半以來首次下降，收入數字按月計亦跌5.7%。分析估計，農曆新年前通常是內地旅遊淡季，或因此拖累賭收表現。不過，由於中國內地經濟放緩等負面因素影響，證券界均不看好濠賭業的前景。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指，除春節因素外，目前澳門博彩業面對的宏觀情況是內地經濟轉差，尤其貿易戰造成的不穩定風險一直高懸，中國豪客都不看好經濟。再者近期澳門和內地聯合行動偵破跨境地下錢莊，此等打貪行動一直沒有鬆懈，直接影響澳門貴賓廳生意。



他預期，內地春節假後期起，訪澳遊客人數可望回升，但能否「旺丁又旺財」則成疑問，「因為已經唔係大豪客來賭，換成普通內地市民」，後者對貴賓廳生意沒有幫助，亦未必有足夠財力參與注碼較大的高級中場博彩。



滙豐環球研究早前發表報告，指澳門禁煙新規一月實施，及農曆新年效應都令一月賭收倒退。惟就算新春假期後內地人到訪澳門數字回升，估計1、2月合計賭收亦會按年跌2至3%。



澳門博彩中介人協會日前已預計1月賭收普遍跌，貴賓廳跌幅或最多跌10%。該會理事林繼光指，禁煙新規對博彩業影響未完全浮現，但可見存在受影響趨勢，並引述有投行分析，賭場控煙新規定會令澳門賭收受壓，一旦部分客人轉往其他地方博彩，要重新吸引回來澳門會很困難。



事實上，早前彭博社對九位分析員進行調查，在六間博彩營運商中，估計有五間去年第4季度扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)的按年增長，會低於上個季度的預估。當中，金沙中國(01928)母企日前公布，按美國公認會計原則，第4季度收入淨額僅4.65億美元(約36.27億港元)，按年大跌11%。



調查亦顯示，分析員除預計博彩營運商的盈利增長進一步放緩外，亦調低今年澳門博彩收入預測，一眾預估的中值較2018年賭收水平跌1%，較去年11月份彭博社的調查預測為按年增長5%，反映證券界在短短兩個月對澳門博彩業前景明顯轉趨悲觀。

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