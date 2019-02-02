東方日報B1：海航蝕賣啟德地　全數4幅賣清

海航集團旗下香港國際建投(00687)持有的啟德發展區住宅地皮，連貸款以逾68.89億元轉售予會德豐地產，較2017年3月中標價低約7%。市場認為，是次海航集團蝕賣地皮，反映集團看淡香港樓市前景，加上早前同區商業地流標，接連有負面消息，或對市場造成衝擊。



上述易手的地皮為新九龍內地段6563號，該集團早於2017年3月份以74.405億元買入，相對於出售地皮的實際價格，帳面蝕逾5億元。以當時購入價計，每方呎樓面地價約13,500元，而是次轉售樓面呎價約12,500元。



香港國際建投指，全球近期不穩定的市況及香港普遍轉弱的物業價格及交易量，導致香港物業發展業務前景有愈來愈多不確定因素。



經評估該物業的開發前景、市場競爭情況及相關成本與風險後，該公司認為交易提供良機，得以變現其投資，並以更審慎的方式重新調配資源。



該公司同時發盈警，預期截至2018年底止年度溢利將大減，主要是為發展中物業作減值準備約4.5億元，另預期將自今次交易事項錄得稅前虧損約7.4億元，並於今年12月底止年度的業績確認。



會德豐地產主席梁志堅認為，地皮成交價合理，但集團暫時未有發展詳情，亦未定下總投資額、發展伙數及戶型等。



他又表示，地皮需要重新規劃，有機會未能於5年內落成，坦言「工程會比較趕急」，若未能及時完成，估計屆時會被罰款，但集團已考慮此因素。據賣地章程顯示，該地須於2022年6月22日或之前落成。



梁志堅續表示，該區近年發展一直不俗，購入的地皮鄰近港鐵站，與跑道區相比，可謂「各有各好」。他稱，是次交易傾談了大半個月，知道市場上有數名潛在買家對該地皮感興趣。



消息人士透露，今次該公司是獨資購入地皮，項目已進行地基工程，發展時間較短，亦與該公司早前購入的毗鄰地皮產生協同效應。



翻查資料，海航集團2016年11月至2017年3月期間，連環以高價投得啟德區四幅住宅用地，購入價介乎逾54億至逾88億元，樓面呎價介乎13,000至13,600元，涉及金額高逾272億元。



不過，該集團於2018年連續沽出三幅啟德住宅地。如去年2月份以近160億元，一口氣出售新九龍內地段6562號及6565號兩幅地皮予恒基地產(00012)，樓面呎價約15,162元。隨後再於3月份以近64億元出售新九龍內地段6564號的另一幅用地予會德豐(00020)，樓面呎價約14,950元。計及今次這幅，四幅涉資約292億元。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，是次地皮易手屬正常商業交易，反映新買家對後市及啟德前景的信心。他認為，近年競投政府地較為困難，向其他發展商買地亦是其中一項增加土地儲備方法，不過「起樓」亦有不同風險，相信買家「已計好數」。



他又估計，上述地皮將會興建豪宅，但戶型上可能有所修改，以迎合本地買家需求及購買力，估計以中小型面積單位為主，再配合大單位及特色戶，預計落成後每方呎樓面可賣至少2.6萬元。

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