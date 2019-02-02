歐股收市做好　英國富時漲逾50點

歐洲股市收市向好。英國富時100指數收報7,020點，升51點或0.74%；法國CAC指數收報5,019點，升26點或0.53%；德國DAX指數收報11,180點，升7點或0.07%。



德意志銀行公布，2018年第4季虧損4.09億歐元，全年盈利為3.41億歐元，遜市場預期；股價收跌0.59%。



外媒報道，帝國煙草(Imperial Brands)擬上調煙草產品建議零售價，股價全日升1.35%。



西班牙CaixaBank去年第4季錄得淨利潤1.96億歐元，遠遜市場預期的3.35億歐元；股價急挫7.22%。



瑞典電器製造商Electrolux擬分拆旗下專業廚房設備業務，股價全日升10.39%。

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