美股收市：道指升64點　亞馬遜技術性陷熊

美國股市周五收市個別發展。道指收報25,063點，升64點或0.26%；標指收報2,706點，升2點或0.09%；納指收報7,263點，跌17點或0.25%。



全星期計，道指、標指、納指分別累升1.32%、1.58%和1.38%。



美國電商平台亞馬遜一季度收入增速預計創18年最低，股價全日急跌5.38%，收報1,626.23美元，自高位回落逾兩成，陷入技術性熊市。



其他科技股個別發展，Facebook收跌0.59%；蘋果公司微升0.05%；Netflix亦升0.1%。



數據方面，美國1月份非農業職位增長30.4萬個，近一年來最多，遠多過市場預期的16.5萬個，前一個月增長數字則向下修訂為22.2萬個。惟受政府停擺影響，期內失業率較前一個月升0.1個百分點，至4%，市場原預期維持3.9%。



期內平均時薪按月升0.1%，升幅低於市場預期的0.3%，按年計則升3.2%，符預期。數據顯示職位增長維持強勁，同時未有出現可能令聯儲局憂慮的重大通脹壓力。



此外，美國1月份ISM製造業指數意外地由前一個月經修訂後的54.3點升至56.6點，市場原預期跌至54點，反映訂單和生產回升。



美國1月份密歇根大學消費情緒指數終值91.2點，雖高於初步估計的90.7點，仍是兩年最低水平，或顯示政府停擺的影響減退。



至於美國去年11月份建築開支按月升0.8%，升幅高於市場預期的0.2%。

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