人行副行長職位由6名減至4名

人民銀行發布「三定」規定，落實由央行牽頭負責系統性金融風險防範和應急處置。是次同時調整人事編制，其中，央行副行長職位由6個調整至4個。



上述「三定」規定涉及職能配置、內設機構和人員編制。據規定，人行主要職責包括：

1.擬訂金融業改革、開放和發展規劃；

2.牽頭建立宏觀審慎管理框架；

3.制訂和執行貨幣政策、信貸政策；

4.牽頭負責系統性金融風險防範和應急處置；

5.承擔最後貸款人責任；

6.監督管理銀行間債券、貨幣、外匯、票據、黃金的市場，以及上述市場有關場外衍生產品；

7.負責制訂和實施人民幣匯率政策，推動人民幣跨境與國際使用；

8.牽頭負責重要金融基礎設施建設規劃並統籌實施監管，統籌互聯網金融監管工作等。



人事編制方面，人行機關行政編制779人，設1名行長及4名副行長，司局級領導職位共92人。由於目前副行長共有6名，分別為郭樹清、陳雨露、潘功勝、範一飛、朱鶴新、劉國強。內媒引述人行內部消息稱，郭樹清屬央行黨委書記，應該不佔4名副行長的編制名額，意味還有1名副行長要另有其他任命安排。

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