香港置業：非住宅物業1月錄754宗註冊　增4%

香港置業援引土地註冊處資料表示，1月份各類非住宅物業錄754宗成交註冊，較12月的725宗增加4.0%；涉及金額約245.38億元，較12月約181.33億元增加約35.3% (附圖)。



若按類別劃分，期內工廈錄170宗成交註冊，較12月的151宗增加約12.6%；涉及註冊金額約26.79億元，較12月約13.10億元增加約1.0倍。香港置業行政總裁李志成表示，註冊金額增幅顯著，主要因期内錄多宗大額註冊成交。



至於商廈及商舖類別，期內分別錄得69宗及94宗註冊，而純車位及其他類別，則合共錄得421宗註冊。



值得一提的是，由於每宗簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記過程需時，故當月的物業成交註冊數字，主要是反映之前三星期至一個月的實際市況。



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