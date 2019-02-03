陳鳳珠：消費政策力度有待加強

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，上周港股於高位徘徊，10天線27,300點有較大支持，受惠於聯儲局的鴿派言論，大市挑戰28,000點關口。不過，臨近農曆新年假期，入市意欲或轉弱，估計港股短線將會繼續於現水平上落。



聯儲局議息後一如預期維持利率不變，且刪除「進一步逐步加息」的字眼，估計美國的加息步伐或會放緩，甚至結束加息周期，當局亦表示已準備在必要時調整資產負債表規模。由於美國的經濟增長或會減速，且中美貿易戰影響企業前景及信心，料美國的加息機會將進一步降低。



內地方面，發改委表示去年社會消費總額增速放緩的主因為汽車消費減速，因此今年將會推出措施穩定汽車銷情，且會較為針對性。



不過，今次所發布的措施只有框架，尚無具體細節，並主要提出6項措施，包括將有序推進老舊汽車報廢更新、持續優化新能源汽車補貼結構、促進農村汽車更新換代、穩步推進放寬皮卡車進城限制範圍、推動二手車市場發展、優化地方政府機動車管理措施。



由此可見，政策將鼓勵舊車換新、城鄉汽車升級等，亦會給予新能源汽車銷售更多補貼，惟政策並無提及補貼金額。



至於2009年的「汽車下鄉」政策，內地安排50億元人民幣對農民報廢三輪汽車及低速貨車，以換購輕型貨車及購買1.3公升以下排量的微型客車。當然，經過10年的發展，內地目前主要推動汽車消費升級，亦要配合環保政策支持新能源汽車發展，但由於今次措施尚未有細節及時間表，市場宜留意兩會後會否陸續有細則出台。



另外，內地亦推動家電產品更新換代，有條件的地方可對消費者交售舊家電並購買家電產品給予適當補貼，當中涉及的家電種類包括冰箱、洗衣機、空調、電視機及熱水器等。不過，在2007年推出的「家電下鄉」政策，當時產品亦涉及手機等家電，只要農民購買相關家電或將舊電換新，均可給予產品售價13%的補貼。因此，今次的政策力度或需要加大，才有望支持內地消費升級。



東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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