趙文傑：明升實降　美企業績滿布陷阱

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，經歷去年第四季的顯著調整後，美股踏入2019年似乎露出曙光。標普500指數於不足一個月之內，已大幅回升逾半成；道指亦以相若的升幅反彈，重上25,000點水平。



美國聯儲局主席鮑威爾踏入新一年後放鴿，釋出放慢加息步伐的信號，及後再發表評估結束縮表等言論，是其中一個支持股市反彈的因素。另一個促使股市回勇原因，相信是企業於上季交出的成績表，普遍較市場預期優異。



就以金融股高盛為例，受惠於企業合併顧問費用增長，該行去年第4季由虧轉盈，每股盈利錄得6.04美元，大幅高於市場預期4.3美元。由於業績表現理想，股價於公布業績後翌日飆升9.5%，大有一洗去年累跌36%頹風之勢。



至於科技龍頭蘋果公司，亦有類似情況。雖然曾發盈警，上季營業收入及盈利雙雙錄得下滑，但因每股盈利錄得4.18美元，高於市場預期的4.17美元，季績公布後亦刺激股價急升。



然而，若然大家作細心研究，所謂的業績「驚喜」，其實是「驚嚇」居多。何出此言呢？首先說回高盛，市場在12月時仍然預測其上季的每股盈利達到6.23美元，可是到業績公布前，於不足一個月內大幅下調30%至4.3美元；另市場於本月初時，仍預測蘋果公司上季的每股盈利有4.66美元，至業績公布前卻被下調至4.17美元，降低了逾10%。



由此可見，企業的成績表由原本屬於「壞消息」，利用分析員的魔法棒一揮，大幅調低預測的數字後，頓時變成刺激股價反彈的「好消息」。



事實上，回顧1月份的宏觀環境，固然有放慢加息步伐的利好因素，惟對於負面因素：包括美國正式起訴華為和要求引渡孟晚舟、中美貿易談判陷入拉鋸的報道，股市都好像採取視而不見、聽而不聞的態度而持續上升，似乎「上帝之手」又在股市經歷12月的慘跌後再度發功。



筆者認為，這種不尋常的升市現象難以長期維持，投資者千萬不要墮入現時企業的業績陷阱。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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