曜熊理財：基金投資續採防守策略

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄中表示，上周中美展開新一輪經貿磋商，國務院副總理劉鶴及美國貿易代表萊特希澤進行商談，會談結果對全球金融市場及經濟有重大影響，對各類基金表現也直接帶來不同影響。目前還是持有貨幣基金為上，始終談判前景難以預測。



中國目前面臨前所未有的挑戰，要推進經濟及解決具體的經貿問題，如果美國關閉市場，切斷中國供應鏈，將打擊中國經濟。受主要國家關稅爭端影響，全球貿易量驟降，中國經濟大幅放緩，令企業盈利大幅向下。



聯儲局去年自信加息以應對強勁的美國經濟，今年以來消費者信心下滑、批發物價回軟、金融市場動盪，而且房屋銷量減少。聯儲局在去年12月的政策會議上暗示2019年可能加息兩次，但現在外界預期至少未來幾次會議都可能暫停升息。



聯儲局決策者必須要確定，加息及貿易戰勢給予美國已持續近十年的經濟擴張帶來很大風險。聯儲局去年加息四次，招致特朗普的猛烈批評，他指摘聯儲局政策削弱美國經濟增長。



聯儲局在2019年首次貨幣政策會議顯示，已不再對市場的反應無動於衷，在認真了解之後，已發出了暫停加息的最強信號。聯儲局聲明發布後，金融市場反應積極，風險資產表現受到極大刺激。目前，除中美貿易談判外，金融市場亦關注聯儲局將如何處理每月最多縮表500億美元規模的計劃，縮表操作已逐漸受到愈來愈多人的關注。

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