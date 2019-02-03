鄺紫珊：內外因素配合　A股諗得過

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，隨着聯儲局宣布不加息及預期上半年也不會有加息舉動，加上中美貿易談判漸見曙光，讓市場重拾信心。內地A股估值正處於歷史區間低位，甚具中長期投資價值，建議可趁低分批布局，考慮以內需為主的金融、消費類股，或長線的創新行業作為組合配置。



由於A股在全球主要權益基準指數新納入和納入比例獲提升，直接影響外資主動加碼配置意願，預期2019年將有4,300億元人民幣的資金流入A股，而外資將為A股提供長期最重要的持續資金來源，持續入場也將是大勢所趨。



中美貿易談判短期可望出現轉機，帶動股市反彈，預料市場信心將有望恢復，讓外資持續流入；若中美貿易談判不再陷入僵局，市場可望逐步回穩。



從權益基準指數去看，假設MSCI將A股的納入因數從5%增加到20%，將有497億美元淨流入A股；另外，A股被納入富時羅素指數，預期在第一階段將為A股帶來100億美元的被動資金流入，估算總計可達121億美元。



內地政策提振，加上外資積極長期配置，可有效刺激經濟及股市表現。長線而言，看好正擴大內需政策為主的金融、消費類股，及具有長期增長題材的創新行業，如醫藥生物、互聯網、新能源、人工智能與雲端及伺服器的行業；至於消費性行業則包括食品飲料及家電等。



縱使中國經濟下行壓力仍然存在，但在政府推行維穩經濟政策下，下半年經濟可望改善。回顧以往經驗，中央政府經常在經濟下行期間，透過加大基礎建設及投資以支撐經濟，加上貨幣政策也逐漸走向穩健偏鬆調整，包括推行對企業減稅及減費政策，均可望恢復市場信心，讓股市表現走穩。

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