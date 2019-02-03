鄭勤龍：聯儲停加息　人民幣轉強

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，上周美國聯儲局宣布維持聯邦基金利率不變，雖然這次議息結果符合市場預期，但令人意外的是，一向表現偏向鷹派的主席鮑威爾，卻忽然在記者會上轉鴿。



還記得早前鮑威爾曾被美國總統特朗普多次公開批評，甚至被形容為瘋子，但仍不改其鷹派作風，堅持要加息。然而，在目前美國經濟數據和股市仍然還不錯的時候忽然轉軚，實在讓人感到十分意外。



鮑威爾今次在會後不但一改之前「進一步加息」的措詞，而且更暗示在經濟出現衰退迹象時將停止縮表，甚至重啟QE，使到市場對美國的加息預期急速降溫。根據最新利率期貨顯示，年底前維持利率不變機會達80%，甚至有近10%機會掉頭減息。美股和美債皆因而大升，美債各期限的收益率均創兩周來新低，美匯指數大跌，人民幣則大幅升值。



特朗普在就職典禮前，就曾經表示強美元正在謀殺美國，為了增加美國貨物競爭力，提振出口以及減少進口等目標，弱美元政策一直都是特朗普所希望見到的。因此，這次的聯儲局停加息，很大機會是強美元周期的結束。



從長期趨勢看，美元周期決定了人民幣兌美元的匯率走勢，弱美元周期一旦確認，在某程度上亦可決定人民幣匯率升值的大方向。



傳統上，一國的貨幣的強弱，與該國的經濟強弱息息相關。若從玄學去分析，中國1949年10月1日立國，為「甲」木日元，2019年己亥年，不但水能生木，而且更有財星合主之象，綜合而論皆有利人民幣轉強。



同時，近日中美貿易摩擦似乎有緩和迹象，人民幣轉強亦有利美國減少貿易逆差，在不排除人民幣於今年將有一段較持久的升勢，吸納人民幣或許是一個目前的不錯投資選擇。

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