陳健豪：英鎊候低建好倉

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，英國國會對合共7項與脫歐有關的修正案進行表決。當中結果卻是大部分都被否決，其中國會先後否決了反對黨工黨領袖郝爾彬的修正案、蘇格蘭民族黨的修正案，以及工黨議員Cooper提出的修正案，只有兩項獲得通過。



國會支持文翠珊與歐盟重談協議，但卻否決了延遲脫歐，這是歐盟最不想看到的結果，而歐盟亦已即時表態不能重新談判，因此消息公布後英鎊兌美元即時如筆者預期從1.32水平以上，跌至1.30水平。



市場最擔心的是國會分歧相當嚴重，每一個修正案的票數都只以些微之差被否決，亦令英國及文翠珊政府再次面臨兩難局面，一方面難以團結內部，對外歐盟又多次表示無重新談判空間，因此市場對能否成功延遲脫歐未有信心。



這次國會表決結果都在預期之中，雖然出現隱憂，但亦同時排除了出現硬脫歐的可能。縱使二次公投機會同樣下降，但無損市場認為英鎊已於1.26水平見底的觀點，因此未來英鎊兌美元仍有反覆向上的誘因，只是單方面憧憬英鎊能重返2016年中的1.47水平屬天方夜譚，短線支持仍在筆者提及的1.298至1.303之間，可趁調整再次買入英鎊，以跌穿1.2940止蝕，目標仍在1.32至1.33之間。今年筆者最樂觀預測仍在1.35至1.37之間，但要英鎊繼續上升，文翠珊及國會必須在2月26日要跟歐盟就修正案達成協議，因此短線英鎊或有調整壓力，但相信不致於大跌，對未入市的投資者來說或屬另一個機會。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

