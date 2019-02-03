御峰理財：投資前的三大問題

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，農曆新年將至，送狗迎豬，御峰理財預祝大家豬年大吉、豬肥屋潤、豬籠入水！狗年市況波動，強美元、貿易戰、英國脫歐成為去年的跌市關鍵因素，後兩者更有可能繼續成為今年焦點。然而對於一般投資者而言，分析市況並非理財核心，反而有三個投資問題更為關鍵。



第一，是投資目標。投資是為了保本、創造穩定的現金收入，還是資本增值？第二，是投資年期，即預期投資多久？第三，是風險承受能力，意謂投資人願意承擔虧損的心理及財政能力。



舉例說，在去年三、四月間，有位將往外國讀書的朋友致電筆者，談到股王騰訊控股(00700)從高位回落不少，因而想用積蓄買進幾手貨，為海外生活賺點學費，但又說本金一分一毫都不能蝕。筆者痛陳利害，且針對股票下行風險問題，最終朋友打消投資念頭。結果，隨後股王股價急墜，而朋友則避過一劫。



又例如，有位朋友的退休爸爸，渴望股票組合跑贏通脹，縱然聲稱願意長線投資，但卻每天努力查看股價，有時甚至因市況波動而令自己寢食難安，反映其風險承受能力不適合全股票的投資組合。至少，應調高組合內債券比例，藉此降低組合的波動情況。



2018年不少曾說堅持月供股票的「長線」投資人，選擇在低位時停止月供，有些甚至選擇離場，結果錯過了股市的新一波升浪。事實上，不少投資者都犯過度樂觀的問題，包括對自己的選股及心理承受能力，因而不時擇時進場及離場。故此，投資前應訂下計劃，並跟隨計劃執行。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

