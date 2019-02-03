潘梓生：鉑金今年有望跑贏大市

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，受大眾汽車造假影響，過去幾年柴油車產量大幅下降，令鉑金需求受到嚴重打擊，鉑金價格自2014年一直下滑，現時價格已逼近金融海嘯以來低位，是眾多周期性商品表現最差之一。不過，在眾多利好因素支撐下，筆者相信鉑金今年有望擺脫頹勢，並跑贏商品市場。



鉑金的兄弟鈀金由於受惠於汽車銷售增長及供不應求等因素，於2018年上升超過16%，並於今年1月曾再升超過16%。鈀金出現狂潮，價格現時已比鉑金價格高出逾6成，最高時更達7成。不少車廠主管接受訪問時均表示，將重新以鉑金代替鈀金用於汽車催化器之上，相信今年鈀金與鉑金價格差距將大幅收窄。



另外，美國聯儲局在議息聲明中立場非常鴿派，並已刺激金價、銀價大幅飆升，鉑金價格雖然有所得益，但升幅遠不及金銀價格。鉑金因此也將繼續受惠於聯儲局放寬貨幣政策，加上鉑金距離海嘯後低位不多，吸納風險也相對較細。綜合眾多因素下，鉑金價格將有望在2019年跑贏眾多商品。

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