中國1月財新服務業PMI回落至53.6

中國1月份財新服務業採購經理指數(PMI)錄得53.6，較2018年12月微降0.3個百分點，但仍屬於較高增速；預期為53.4。



此前公布的1月財新中國製造業PMI回落1.4個百分點至48.3，為2016年3月以來新低。兩大行業同步下降，拖累財新中國綜合PMI回落1.3個百分點至50.9，前值為52.2。



有關走勢與統計局PMI並不一致。國家統計局公布的1月服務業商務活動指數為53.6，上升1.3個百分點；綜合PMI為53.2，上升0.6個百分點。



1月服務業和製造業需求一升一降。服務業新訂單總量續升，增速創7個月以來最高；製造業新訂單總量則連續兩個月下降，且降幅擴大。兩大行業綜合，1月新訂單整體僅小幅增長。



外需回暖是新訂單上升的主因。其中，服務業新出口訂單量顯著增長，增速創14個月新高。受訪企業反映，海外客戶增加，加上企業加大力度開發海外業務，促進出口銷售。製造業新出口訂單結束9個月下降趨勢，升至擴張區間，創下2018年4月以來新高。兩大行業外需皆出現改善，帶動新出口訂單總量10個月以來首次回升。



服務業穩健擴張，帶動服務業用工規模繼續小幅上升，增速創3個月最高；製造業用工雖然仍處於收縮區間，但收縮幅度為9個月以來新低。綜合用工規模結束連續7個月收縮趨勢，基本保持平穩。



1月服務業投入成本上升壓力減輕，漲幅回落至8個月以來新低，整體仍屬溫和。製造業出廠價格連續3個月出現下降，且降幅有所加大。服務業繼續小幅提高收費水平，漲幅接近於2018年底，綜合產出價格連續兩個月下降。



兩大行業企業對未來12個月的生產與經營前景信心度均出現改善，整體信心度升至5個月高位。服務業信心度仍高於製造業，但與歷史數據相比仍偏弱。製造業信心度則升至8個月以來高位。調查顯示，業界信心主要源於新產品問世與新市場拓展。



財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，1月內需放緩明顯拖累中國經濟，而出口在中美貿易談判的積極進展下獲得邊際改善。中國內需托底政策的效果及中美貿易戰的後續演繹，仍是決定經濟走向的關鍵，考慮到政策並非強刺激，經濟下行趨勢暫難扭轉。

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