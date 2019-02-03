備戰星期一：名家教你喜迎豬年

港股上周走勢以反覆向上為主，主因是人行放水態度明顯，加上美國聯儲局議息方向愈來愈偏鴿，資金追捧權重藍籌股帶領恒指一度上破28,000點關。恒指上周五(1日)收報27,930點，全周累升361點，延續1月初以來的升勢。散戶未來又應該怎部署？不妨參考各專家就股匯以及基金市場的分析及建議，為投資做好部署。



1、國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「錢途」專欄表示，由於A股在全球主要權益基準指數新納入和納入比例獲提升，直接影響外資主動加大配置意願，預期2019年將有4,300億元人民幣的資金流入A股，而外資將為A股提供長期最重要的持續資金來源，未來也將是大勢所趨。

【鄺紫珊：內外因素配合 A股諗得過】 https://bit.ly/2S9yUKH



2、凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，近日內房股向好，除受惠於人民幣匯價轉強，有助減輕外債壓力外，中央近期亦以全面降準及設立央行票據互換工具等，增強市場流動性，對內房銷售及本身財政狀況，均可起正面作用。

【鄺民彬：內房股今年料跑贏大市】 https://bit.ly/2DeOOJJ



3、艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「錢途」專欄表示，英國國會表決脫歐結果都在預期之中，雖然出現隱憂，但同時排除了硬脫歐的可能。縱使二次公投機會同樣下降，但無損市場認為英鎊已於1.26水平見底的觀點，因此未來英鎊兌美元仍有反覆向上的誘因，只是單方面憧憬英鎊能重返2016年中的1.47水平屬天方夜譚，短線支持仍在筆者提及的1.298至1.303之間，可趁調整再次買入英鎊，以跌穿1.2940止蝕，目標仍在1.32至1.33之間。

【陳健豪：英鎊候低建好倉】 https://bit.ly/2TsTTF3



4、亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「錢途」專欄表示，受大眾汽車造假影響，過去幾年柴油車產量大幅下降，令鉑金需求受到嚴重打壓，鉑金價格自2014年一直下滑，現時價格已逼近金融海嘯以來低位，是眾多周期性商品表現最差之一。不過，在眾多利好因素支撐下，筆者相信鉑金今年有望擺脫頹勢，並跑贏商品市場。

【潘梓生：鉑金今年有望跑贏大市】 https://bit.ly/2D1fc9D



5、第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，今浪港股相對強勢，估計與美元出現轉弱情況有關。由於美國聯儲局有暫停加息的傾向，美匯指數在去年12月中高見97.71後，便反覆回落至現時的95關口水平，是4個月來的低位。環球資金流向對新興市場包括港股，該是相對有利的，估計對港股可以構成支持。

【葉尚志：資金流入利新興股市】 https://bit.ly/2D4E8Nx



6、東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「錢途」專欄表示，內地推動家電產品更新換代，有條件的地方可對消費者交售舊家電並購買家電產品給予適當補貼，當中涉及的家電種類包括冰箱、洗衣機、空調、電視機及熱水器等。不過，在2007年推出的「家電下鄉」政策，當時產品亦涉及手機等家電，只要農民購買相關家電或舊換新，均可給予產品售價13%的補貼。因此，今次的政策力度或需要加大，才有望支持內地消費升級。

【陳鳳珠：消費政策力度有待加強】 https://bit.ly/2HKEj63

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