Uber前CEO踩入中國共享廚房業務？

外媒引述消息報道，美國電召汽車應用Uber前行政總裁卡蘭尼克遭董事會逼宮而辭職後，最新擬夥拍中國共享單車「小黃車」ofo前營運總監張嚴琪，計劃將洛杉磯的共享廚房企業CloudKitchens引入中國。



CloudKitchens有「WeWork廚房版」之稱，其營運模式與餐廳評論網站Zomato推行的「Zomato Infrastructure Services」、中國北京推行的熊貓星廚(Panda Selected)、上海吉刻聯盟(Jike Alliance)類似，都是讓有意經營餐飲業的企業家，尤其對那些只提供外賣服務及想擴展業務的餐飲企業，透過共享租賃廚房方式，為他們提供房地產、設施管理、技術和營銷服務，以節省成本。



卡蘭尼克於離開Uber後，設立名為「10100」的投資基金，目標投資於中國和印度的房地產、電子商務及創新領域的業務。他去年便透過該基金，斥資1.5億美元收購CloudKitchens的控股公司City Storage Systems。



據悉，City Storage Systems不僅只對共享廚房業務有興趣，其目標是購入如停車場等閒置產業，再改變用途及重新利用，透過網路平台重新激活其使用率。

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