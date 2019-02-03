調查：南韓智能手機擁有率逾89%創新高

南韓傳媒引述廣播通信委員會數據報道，南韓人的智能手機擁有率高達89.4%，按年提高2.3個百分點，創歷史新高。而60至69歲年齡段的該比例達80.3%，首次超過80%。



至於50至59歲年齡段每周使用智能手機5天以上的比例高達90.7%(可多選)，首次超過電視(89.2%)。從平均使用頻率來看，20至29歲年齡段最高，達96.9%，其後依次是30至39歲、40至49歲、10至19歲、60至69歲、70歲以上。



近年來，南韓人智能手機擁有率一路上揚，2012年為57.5%、2013年為68.8%、2014年為77%、2015年為78.8%，2016年增至83.3%。



該委員會去年針對南韓13歲以上的7,234人進行面對面調查。



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