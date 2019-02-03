有圖！股市極似2000及2007年　別誤踩「牛市陷阱」

外國傳媒報道，美國著名分析員、2017年底已看淡美股的Northman Trader創辦人Sven Henrich再次警告，不要誤信美國股市重展特大牛市升浪。反之，今次有可能是終極大跌市前的「牛市陷阱」。



他指出，目前市場已將全球經濟放緩、企業盈利增長動力減弱，以及貿易戰拋諸腦後，只將目光投放在聯儲局「放鴿」。單是這樣已令美國股市急速上揚，最終恐演變成「既大且肥的牛市陷阱」。



他發表了一幅圖，力證股市仍有危機。從標指周線圖可以看到，目前市況走勢似2000年及2007年(本文附圖)。除了簡單的上升軌，若再配合技術分析上的保力加通道、牛熊差距(MACD)，以及相對強弱指標(RSI)，也顯示走勢上與過去兩次特大股災發生前類近。



他強調，從圖中可見，雖然今次標指看似強力反彈，但仍未收復周線圖的上升軌，同時未重上200天線(約2,741點)，情況猶如2000年及2007年。因此，只要標指一日仍處於200天線以下，沒有確認升穿的話(通常是連續3日處於200天線以上)，後市會重演過去兩次特大股災的機會仍在，即不能抹殺爆發全面熊市的可能性。



他又提到，聯儲局「放鴿」實情是危機，皆因過去當局停止加息，往往預示着經濟衰退臨近。或許投資者在3月或4月，就會清楚今次股市反彈只屬「牛市陷阱」。

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