【深度解構】為何聯儲「放鴿」反預示今年更大鑊？

美國聯儲局主席鮑威爾上周「放鴿」程度超預期，令市場大為振奮，更有分析指今年不會加息，2020年反而減息。這真的是好事嗎？不妨再回看之前曾預言，2018年12月是「最後加息」的專家怎看，結論是：絕非好事！



【影子利率早預言2018年12月加息見頂】

早在2018年5月，當時投資者認為聯儲局加息周期僅完成一半左右，法興就發表了量化研究報告，預示聯儲局只需再加息3次(由於之後已在6、9、12月加了息，已完成目標)，就會令到整體利率升至2.5厘左右，加息周期就會完結，計法來自「影子利率」。



所謂「影子利率」，是包括聯儲局過去實行量化寬鬆(QE)政策的影響。由於實行QE，令利率沒有低於0厘，但實際已是「負利率」，並由此計算緊縮政策怎樣影響名義利率。



結果顯示，利率見頂會伴隨着衰退來臨，時差大約6個月，即假設2018年12月加息後，今次整個加息周期已完結的話，美國經濟最快在2019年6月開始衰退。



從本文附上的圖可見，「影子利率」在2014年5月見底，當時為「-3厘」，隨着聯儲局結束QE，該利率由2014年底開始轉升，直至2015年12月升至「0」，當時亦是聯儲局今次加息周期內的第1次加息。(本文附圖一)



若加上聯儲局目前名義利率約2.5厘，即今次加息周期「實際」加息幅度達5.5厘(由-3厘計起)。由於在2008年未爆發金融海嘯前，當局歷史平均利率是5厘，而5厘亦是救市「最低消費」，故根據往績及「影子利率」計算，2018年12月已達加息周期頂部。



恰巧的是，鮑威爾上周「放鴿」令市場普遍不再認為會加息，正正符合「影子利率」預言的經濟衰退！



【實際利率也預言2018年12月加息見頂】

除了法興的「影子利率」，曾準確預測美股於2018年1月26日創新高後短期要調整5%，同年9月再警告美股熊市恐6個月內開始的Stifel首席股票策略師Barry Bannister亦曾表示，往績顯示，每當聯儲局加息周期見頂、且利率高於「中性水平」的話，股市往往暴瀉，2000年及2008年皆如此。



他估計，2018年12月加息後已觸及熊市條件，因為實際利率(下有註解)已到達「中性水平」。他說：「雖然中性利率應處於何方難以觀察，但若從圖表來看，目前實際利率是處於由1990年代末期全球債務爆破後，引伸出來的熊市『下降通道』。一旦12月加息(已實現)，實際利率就會到達通道頂部。」(本文附圖二)



註解：實際利率是指「扣除通脹後的利率」，故在本文附上的圖表中會出現「負數」，即當時的利率低於通脹；「正數」則是利率高於通脹，即實際融資成本「正數」。



【經濟好快衰退？美國19個指標 17個響警號】

事實上，今次美國經濟復甦自2009年起已長達115個月，到了2019年7月，就會追平1991年3月至2001年3月、長達120個月、經歷了40季的史上最長經濟增長期。市場要有戒心是很正常的。



美國勞工部上周公布，2019年1月失業率再升至4%，為2016年後罕見連升兩個月，並逐漸遠離2018年11月的3.7%底部。這恐預示着3.7%已見底，或是經濟衰退的先兆。



美國著名專欄作家、GoldenEgg Investing創辦人Howard R. Gold早已警告，自1948年以來，極低失業率往往完美地預言衰退正來臨，是非常好的股市調整(高位累跌10%)或「熊市」(高位累瀉20%)來臨的指標。(本文附圖三)



自1948年以來，有10次失業率到了周期底部，介乎2.5至5.6%，平均是4.1%，美國經濟往往就在失業率見底後的1至16個月內陷入衰退，平均差距約9.2個月。股市的「熊市」也有跟隨低失業率的特徵，當中只有1973年是例外，當年低失業率反而與熊市結束幾乎同時出現；在2000年3月，熊市開端則在失業率見底時開始。總結熊市周期平均近15個月。



換句話說，若美國失業率確認在2018年11月的3.7%見底的話，經濟恐在2018年12月至最遲16個月內，即2020年3月前，正式確認陷入衰退。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/