致富智庫：想跑贏他人提早退休？45歲前必要...

億萬富豪、人稱「加拿大特朗普」的名嘴Kevin O'Leary，在接受外國媒體訪問時分享致富之道，勸告大家想提早退休、享受財務自由的話，就必要在45歲前做到一件事！



他說：「如果你想達到財務自由，就需要對所有債務說拜拜，包括物業按揭。關鍵年齡在45歲！」他勸告，若你一直受累於供樓、信用卡欠款，以及學生貸款長期還不清的話，就別奢侈能提早退休。



事實上，由於二次世界大戰後出現「嬰兒潮」，令目前全球每日都會有大約1萬人踏入65歲的退休年齡，很多人可能仍未能退下來。



O’Leary解釋，未能全退的問題在於債務是「複利息」，債務愈多，根本就愈難還清，絕對會影響個人財務自由的計劃。他明白每個人都難免要為生活而借錢，但必須要知道就算一位「極慳家」的人，也要投資20年，才可能享受當中帶來的賺錢效應。



因此，假若要65歲真正退休，45歲就不要再被債務綑綁，因為有債務，就預示着儲蓄計劃不能「最大化」。



至於怎樣投資？他勸告需要耐性，不需太進取，可以是大企業的股票及債券，只要每年有大約7%增長已很滿意，因某些年份可能高一些，某些年份可能少一些，平均要10年才有明顯效果。



Kevin O'Leary生於1954年，為加拿大企業家、作者，以及電視「真人騷」主持。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/