樓價UPDATES：二手業主紛紛收窄議幅

二手市轉旺，業主紛紛收窄議幅。大角咀亮賢居兩房戶，放盤兩個月，僅減價40萬元即售出，減幅只約4.2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●跑馬地浩利大廈中層D室兩房單位，實用面積約625方呎，經議價後減約30萬元或約2.7%，終以1,070萬元獲買家承接，實用呎價約17,120元。



●灣仔嘉薈軒低層6室，一房間隔望樓景，以728萬元易手，實用面積397方呎計，折合呎價18,338元，同類單位市價可達800萬元，成交價較市價略低。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區



●大角咀亮賢居中層D室，兩房間隔，實用面積約560平呎，以960萬元放盤兩個月，外區家庭客獲減價40萬元，以約920萬元承接，實用呎價約16,429元。



●西南九龍匯璽2B座低層E室，實用面積350方呎，屬一房間隔，家庭客承租，每月租金約17,000元，實用呎租約48.6元。



●西南九龍浪澄灣8座中層E室，望海景，兩房間隔，實用面積約547方呎，以1,050萬元放盤數個月，議價後減價80萬元，獲外區首置客以約970萬元購入，實用呎價約17,733元。



●奧運站維港灣3座高層C室，三房套連儲物室間隔，外望享市區樓景，以1,410萬元獲承接，實用面積723方呎計，折合呎價約19,502元。



●長沙灣曉悅低層D室，實用面積約193方呎，採開放式間隔，原叫價456萬元放售，經議價後減價約12%，最終以402萬元成交，實用呎價約20,829元。



●長沙灣一號西九龍1座高層B室，實用面積約867方呎，三房一套房連兩廳間隔，以1,290萬元沽出，實用呎價約14,879元。



●將軍澳清水灣半島7座高屋D室，實用面積524方呎，兩房間隔，原叫價750萬元，獲上車客以約680萬元購入，實用呎價約12,977元。



●將軍澳首都5座左翼高層LD室，實用面積705方呎，三房套房間隔，另設儲物房，最新以840萬元成交，實用呎價11,915元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●東涌影岸‧紅B座中層B室，採三房一套連工人房設計，享海景，以1,100萬元獲承接，實用面積883方呎計，折合呎價約12,458元。



●元朗YOHO MIDTOW第6座中層E室，實用面積約1,026方呎，望山景，放盤約3個月，叫價約1,600萬元，日前獲同區換樓客洽購，終以1,420萬元成交，實用呎價約13,840元。



●屯門瓏門7座中層D室，三房兩廳連套廁設計，獲區內客以月租19,000元承租，實用面積663方呎，折合呎租28.7元。



●屯門居屋置樂花園7座高層E室，實用面積584方呎，三房兩廳間隔，最初叫價580萬累減至535萬元後，獲區內上車客買入，實用呎價9,161元。



●大圍名城1月共錄約22宗租賃成交，包括2座南翼低層D室，實用面積739方呎，三房連套房間隔，以24,500元租出，實用呎租33.2元。



●馬鞍山新港城C座中層4室，實用面積513方呎，三房連套房間隔，開價約780萬元，議價後減價60萬元，以720萬元易手，實用呎價14,035元。



●馬鞍山曉峰灣畔1座高層F室，實用面積501方呎，兩房兩廳間隔，最初以728萬元放盤，至近日減價70萬元至658萬元沽出，累積減幅近1成，實用呎價13,134元。



●馬鞍山海栢花園3座低層D室，實用面積389方呎，兩房一廳間隔，原開價580萬元，放盤一個月，減價15萬元，成功以565萬元易手，實用呎價14,524元。



●上水皇府山2座高層D室，實用面積約442方呎，兩房間隔，原先叫租14,500元，經議價後減價500元或約3%，單位以每月14,000元獲承租，實用呎租約32元。



●上水威尼斯花園二月暫錄約2宗買賣，包括1座高層E室，屬兩房間隔，實用面積約437方呎，叫價500萬元放盤約數個月，經數輪議價，終以425萬元成交，實用呎價約9,725元。



●天水圍居屋天盛苑N座高層2室，實用面積650方呎，三房套房間隔，新近以14,000元租出，實用呎租約21.5元。



●天水圍嘉湖山莊樂湖居12座高層C室，實用面積551方呎，三房兩廳設計，日前獲區內換樓客以568萬元即睇即買，實用呎價10,309元。



●西貢清水灣圍心村單號屋連天台戶，建築面積700方呎，望山景，以485萬元沽出，建築呎價6,929元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/