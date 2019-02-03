摩通：股市僅「熊市反彈」　惟上半年仍有望再升

外國傳媒報道，摩根大通預期，1月亞洲及新興市場股市僅屬「熊市反彈」，預期今年上半年股市仍有潛在升幅，惟下半年則要審慎。



該行指出，「熊市反彈」的理據在於全球經濟增長正加速下滑，縱使近期受到中美貿易談判有進展及聯儲局「放鴿」影響，惟美國經濟處於擴張周期末段及衰退風險增加從未改變，料股市反彈浪會在上半年完結。



數據顯示，MSCI亞太區指數在今年1月累升6.8%，為2012年以來最好的1月；MSCI新興市場指數表現更佳，1月累漲8.7%。不過，兩者處於熊市區間的事實未變。



摩通沒有對股市給出任何目標，只估計今年上半年之內，亞太區(日本除外)及新興市場股市仍有機會做好，原因是今次中美確實有機會達成協議，畢竟美國總統特朗普要開始準備2020年競逐連任，而中國經濟增長亦已放緩。不過，投資者在今年下半年必須審視投資組合。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/