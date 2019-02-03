新股專輯：內房銀城國際擬月內上市

外電報道，內地房地產發展商銀城國際計劃於農曆新年假期後進行預路演，目標月內上市，集資約1.5億美元(約11.7億港元)。



銀城國際於去年9月遞交上市申請，保薦人為工銀國際。據初步招股文件，截至去年6月底止該公司共有28個物業項目，涉及總建築面積約328.69萬平方米。



另外，內地民辦商科高等教育商中匯集團遞交主板上市申請，法巴為獨家保薦人。初步招股文件顯示，該集團在廣東省及澳洲經營3所商業學校，截止2017至2018學年學生總數達32,388人。



日照港(600017.SH)子公司日照港裕廊亦申市來港上市，尚德啟智教育集團及新東方在綫兩家內地教育商則重新遞交上市申請。

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