死硬派大淡友：股市下跌空間達60%以上　原因係...

外國傳媒報道，著名「死硬派大淡友」、獨創「投資氣候」理論，並由大學經濟學教授成功轉型做基金經理的John Hussman再次警告，美國股市估值已屆上世紀「大蕭條」以來「最污穢(most obscene)」水平，下跌空間達60%以上，批評華爾街一眾專家正給予散戶假希望。



他繼1月初後再次預警，美國股市很貴，一定會返回合理值，理據來是其自研的指標。這是根據2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)自研的「周期調整市盈率(CAPE)」，再加上當時經濟增長表現，得出經調整後的美股市盈率。該指標現時顯示，美股昂貴程度雖然自歷史新高後有所回落，但仍是1930年代「大蕭條」以來最高，預計「血洗」在所難免。



他又批評，華爾街一眾專家依然非常樂觀地預計，美國企業盈利會有增長，是給予投資者假希望，並質疑是否想散戶高位接貨。在他而言，以目前經濟前景，企業盈利只會大跌，這是過去數十年歷史給出的啟示，例如2000年及2007年，當時市場亦是無視股市估值高，依然無理地憧憬着企業盈利會更好。



他再度重申，股市下跌空間達60%以上，未來10年投資會「負回報」。他曾預言，標指要跌到1,192點，整體估值才合理。



儘管Hussman是長期淡友，之前數年睇冧市一直失準，但投資者亦不容忽視其測市往績，如此巨大的跌幅往往準確，意味股市確實有機會暴瀉60%或以上。舉例來說，在2000年3月，他預測科技股將暴挫83%，結果2000至2002年，科技股確實累瀉了83%左右；2007年4月，他估計標指要狂跌40%，結果在2007至2009年，標指累挫55%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/