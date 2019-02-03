經濟新挑戰！南北半球溫度竟相差100度

美國總統特朗普一直表示，不信全球氣候變差會影響經濟發展，並大力推動煤及原油等不環保的資源開採，或許真的要細心再想想！



外國傳媒報道，2019年僅過了一個月，全球天氣極之反常，美國中西部氣溫較北極更冷，一度跌至零下50度，打破340多項歷史紀錄，造成最少21人死亡；另一邊廂，澳洲則遭受極端熱浪影響，部分地區溫度竟高達49.1%，打破歷史紀錄。其他地方也不正常，歐洲多地大雪成災，巴西、智利、印尼等地則洪水肆虐。



事實上，香港周日(2月3日)錄得最高25.3度，打破1956年年廿九的24.7度紀錄，成為天文台自1884年有紀錄以來，史上最2熱的年廿九，僅次於1923年的26.3度。



別以為氣候變得極端對你沒有影響，皆因經濟必然受累。聯合國近日發布《2019年世界經濟形勢與展望》報告指出，1998年至2017年，氣候相關災害造成的經濟損失高達2.24萬億美元，較1978年至1997年期間大幅增長1.51倍。



慕尼黑再保險公司近期也指出，2018年全球所有自然災害總損失約1,600億美元，高於長期平均值1,400億美元。值得注意的是，極端天氣也會影響企業，例如2018年11月美國加州特大火災令百年老牌公司PG&E被迫申請破產保護。



美國政府部門去年亦發表重磅氣候評估報告指出，氣候轉變將帶來數以千億美元計的經濟損失。自1990年起，美國溫度已上升了攝氏1.8度，預計到了2050年將再上升2.5度。如果再不着手控制燃氣排放，到了2100年溫度更會上升11度，將嚴重影響經濟，因氣候轉變會改變食品製造、生態系統、人類健康、基建、移民、潔淨用水等。

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