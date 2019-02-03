港股前瞻：狗年累挫10%　分析料已見底

狗年港股僅餘周一半個交易日，儘管截至上周五為止，恒生指數已經連漲五周，惟整個狗年則累挫逾3,000點或10%。分析認為，除非中美貿易談判破裂，否則港股暫時已經見底，但同時因沒有刺激大市顯著向上催化劑，建議投資者於28,000點以上食胡。



港股美國預託證券（ADR）上周五個別發展，滙豐控股（00005）收報65.46元，較上周五香港收市價低0.64元；騰訊控股（00700）收報347.3元，低0.7元；友邦保際（01299）收報70.62元，高0.72元，按比例相當於恒指跌33點。



交銀國際董事總經理兼研究部主管洪灝認為，除非中美貿易摩擦進一步升溫，否則港股2018年的盤中低位24,540點「唔係最低都係非常低」。不過，港股暫時沒有繼續上揚催化劑，充其量只是在之前熊市相對的低水平拉据，「喺底部上上落落，唔會上得好高」。他解釋，美企盈利還有下跌空間，而且現時內地樓市調控沒有明顯放鬆，導致信貸增長及流動性偏緊，若經濟企穩當局就更沒有誘因放寬調控。



耀才證券研究部總監植耀輝亦表示，港股欠缺進一步上升的利好消息，首先是美企業績依然好壞參半，而且中國加碼購買美國產品，並沒有觸及知識產權與技術轉移等結構問題，因此不代表兩國貿易關係能夠扭轉緊張局面。此外，一月份內地服務業數據仍處盛衰分界線上，不能解讀為中國經濟下行風險下跌，建議投資者在恒指突破28,000點時先行減磅獲利。



財經評論員黃志陽則審慎樂觀，恒指短期續有望上試29,000點，理由是中美貿易談判氣氛目前尚算正面、聯儲局放慢加息步伐、資金近期積極湧入內地股市、以及美股上月一洗去年底的頹風。中資金融股與醫藥股等在狗年跌得甚為低殘的板塊近期亦有炒作，應該是基於大戶對港股短線走勢樂觀，「如果無重大負面消息，投資者應該都會開派對。」



選股方面，洪灝認為，港股於低位徘徊的時間較長，對真正從事長線投資的投資者而言有更多時間選股，可以留意估值處於低位、市值大及盈利穩定的價值型股份，因為這類股份相對增長型股份的估值折讓已經是有史以來最大，難用行業界定機會所在，內地股市可能會更多。不過，他直言將內銀股排除在外，「老實講銀行處境未來會愈來愈艱難，息差又難賺。」



他又指，儘管中國股票長線結構性機遇在醫療及科技板塊，問題是科技股升勢已屆尾聲；醫藥股問題在香港上市的藥企絕大多數是生產仿製藥，藥物消耗量不會高速增長，政府卻要求他們降低藥價，「以量換價」根本行不通，導致投資者難經港股捕捉內地醫療行業的機會。

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