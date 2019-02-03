新盤UPDATES：大埔白石角逸瓏灣8售出5伙

農曆新年長假來臨前，買家繼續積極選購新盤單位。周六、日各區一手盤承接不俗，當中更不乏大額交易，無論新界或市區樓盤，均錄不少樓價逾千萬甚至逾億元交投。



信置兩盤單日連沽7伙

新盤交投氣氛保持不俗。信和置業(00083)旗下兩盤單日連沽7伙。其中大埔白石角逸瓏灣8售出5伙，包括3B座地下C室，實用面積659方呎，成交價1,236.22萬元，呎價18,759元。至於觀塘凱滙第2期則售2伙，當中3座中高層F室，實用面積909方呎，售價1,838.27萬元，呎價20,223元，而3座高層K室，實用面積569方呎，以1,320.87萬元售出，呎價23,214元。



海棠路62號5號屋1.68億沽出

農曆新年氣氛漸濃，但無阻豪宅買家入市。據一手銷售資訊網資料，中國海外發展(00688)旗下石硤尾海棠路62號，剛以1.68億元售出5號洋房，實用面積3,983方呎，花園面積673方呎，折合實用呎價42,179元。



朗城滙新增90天現金優惠付款計劃

華懋集團旗下元朗朗城滙，增設新春優惠，買家於2月19日或之前選購指定單位，可獲額外1%折扣優惠。項目同時引入90天現金優惠付款計劃，買家先繳付樓價5%及於30天內再付5%，樓價90%餘款則於90天內付清，將可獲10%折扣優惠。

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