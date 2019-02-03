【產經專題】聯儲「轉鴿」謎團解開　因全球債務飆至...

全球債務飆至驚人水平，或成美國聯儲局「轉鴿」原因之一。據花旗集團統計，全球債務規模於過去20年間勁飆兩倍，高達250萬億美元(約1,950萬億港元)，為環球經濟前景埋下「計時炸彈」。市場分擔心一旦「爆煲」，勢會「火燒連環船」。



花旗集團分析指，全球250萬億美元的債務規模，創下歷史新高，意味等於全球經濟生產總值(GDP)的3.2倍，並集中於美國、中國、歐元區及日本，4個地區佔全球政府債務近80%，佔全球家庭及企業債務比例，則分別達2/3及3/4。



光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，全球債務水平上揚問題已浮現多年，當市場對某國家或企業出現信心問題時，會更容易引發違約事件，美國、日本等國家多年來的債務水平高企，無疑有不少潛在風險。



面對各國信貸風險愈來愈大，他指值得市場關注，惟暫未瀕臨爆發的邊緣，又提醒國家債務是環環相扣，一旦有大型經濟體出事，將會「火燒連環船」，全球各國難以幸免。



與此同時，美國聯儲局收緊貨幣政策，引致美元流動性緊縮。知名財經網站ZeroHedge分析指，聯儲局至今縮減資產負債表的規模，等於額外加息10次，累計加幅達2.5厘，觸發資金回流美元，新興市場地區的外匯儲備隨之劇減，令各地再融資的成本正不斷上升。外電引述花旗資料顯示，新興市場今年有高達2萬億美元的債務到期，要面對還款或再融資的壓力。



全球在去年均實施緊縮貨幣政策，僅中國為救經濟「放水」，但市場人士認為，經濟放緩以外，各國債台高築或會成為全球央行轉鴿的壓力。事實上，聯儲局於最近兩個月口風大轉，市場預期美國加息步伐勢將放慢，料加息周期已進入尾聲，甚至需要減息幫助經濟延續增長。



上海商業銀行財資硏究主管林俊泓解釋，有資金需要的國家，會趁息口進一步上揚前「盡借長錢」，惟難單憑高企的債務水平來斷定全球債務危機是否處於爆發邊緣，他認為各國舉債時，亦會考慮其效益。



他並指，全球債台高築有可能影響經濟增長，但市場同時需留意發達國家的退市速度，目前美國縮表步伐仍趨緩慢，相信全球債務水平未達危險級別。

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