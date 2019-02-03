恒地推盤多七成　細單位回應市場需求

樓市交投轉旺，發展商乘勢部署於豬年大舉開盤。恒基地產(00012)今年將重新踏入推盤高峰期，全年有機會推售逾2,500伙，較去年售樓量多約七成。其中頭炮盤紅磡庇利街新盤，部署農曆新年後率先登場，全數551伙間隔為開放式至兩房戶，料可回應市場對細單位殷切需求，協助買家加快上車。



恒基物業代理營業(一)部總經理林達民接受東網專訪時指出，樓市經歷過去數月的調整期，市場大致已經尋底，交投量漸見回升，料上半年樓價走勢可保持平穩，下半年更可望重拾升軌，預計全年樓價波幅會在7%以內。



對於同樣位處紅磡區的首置上車盤煥然懿居，早前截止登記錄得逾2萬份申請，大幅超額認購45倍。他認為，反映市區小型單位需求大，旗下鄰近的庇利街項目，亦因應上車需要去開則，單位實用面積主要介乎約200至近400方呎，開價將會參考近期推售的市區新盤。



事實上，近年社會對上車問題愈來愈關注，他表示，香港土地資源始終不足，政府仍採取高地價政策，加上建築費等其他發展成本偏高。作為發展商，自然要尋求符合社會需求的單位類型去發展，故近年不少地產商均興建細面積單位，希望透過供應物業總價（Lump Sum）較低的單位，協助解決香港居住問題，亦可以令年輕人提早上車。



當被問及一手市場競爭激烈，會否對售價造成壓力。他直言，今年新盤供應充裕，單是全新盤供應料已多達2.5萬伙，加上市場上亦有約1.6萬伙貨尾，發展商開盤定價既要考功夫，又考眼光。



不過，他亦認為，最緊要還是時刻緊貼市況及市場需求，營業部及項目策劃團隊要「像拍拖一樣」，緊密聯繫去研究產品，由於公司各部門在這方面一直打成一片，有信心產品能「擊中」市場所需。



林氏又稱，雖然早前不少樓盤均以低價推出搶客，但隨着市況回穩，個別近期已具加價條件。他強調，普遍本地大型發展商均無劈價賣樓壓力，而上車客可把握上半年樓價重新上揚之前入市。



除上述頭炮盤外，公司於首季亦計劃推售長沙灣元州街342號新盤，同樣提供開放式至兩房細單位，主力照顧上車需求。而同系元朗唐人新村提供16座洋房的項目，料年中以現樓形式發售。



至於今年計劃推售樓盤中，最大規模將是系內香港小輪（集團）（00050）及帝國集團合作的屯門青山公路青山灣段8號項目，料年底啟動銷售攻勢。林達民透露，整個物業提供約1,600伙，將會分期發展，今年底可望率先推出首期約500伙，樓盤亦會主打細單位，整體間隔介乎開放式至四房不等，種類較多元化。根據註冊資料顯示，恒地去年共售出約1,500伙住宅單位。

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