沈振盈：豬年絕處逢生　物極必反

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，周一是二十四節氣的「立春」，正式交接時間在「午時」的上午十一時廿八分，過了此時辰，就正式送狗迎豬，踏入「己亥」豬年。



去年的「戊戌」狗年，玄學界一面倒地看淡股市及經濟狀況，故此，全球股市步入熊市可以說是無可避免。恒指亦在去年的「立春」日開始大跌，接着就一跌不回頭，走勢每況愈下。



己亥年股市的情況將有改變，雖然經濟仍然疲弱，形勢不容樂觀，但到了下半年，由於月支與日支相沖，出現政策上的變化，令股市戲劇性地逆轉。估計全年低位在上半年出現，而全年高位則在下半年出現。



豬年的投資環境，可用四句說話來作總結，就是：「風起雲湧、大上大落、絕處逢生、物極必反。」戊戌年筆者力主一股不留，現金為王。己亥年大家的策略，將是趁低吸納，別人恐慌之時要貪婪。



本周兩個交易日的股市走勢預測：

周一（壬申日）：天干屬水地支屬金，金生水之局，反覆上落，缺乏方向。

周五（丙子日）：天干屬火地支屬水，水火交戰之局，市況大幅波動。



（作者為註冊持牌人士）

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