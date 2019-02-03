全球經濟新戰場！委內瑞拉誰做總統啟示重大

全球經濟角力場或已轉至委內瑞拉！外國傳媒報道，法國最新已明確表示，一旦委內瑞拉總統馬杜羅不能在周日(2月3日)晚上宣布舉行總統大選，將承認反對派領袖瓜伊多(Juan Guaido)為委內瑞拉總統。法國亦駁斥了馬杜羅早前有關重選議會的提議，認為是「鬧劇」。



事實上，金融市場已視委內瑞拉政治亂局為「新時代」經濟語話權之爭！德意志銀行早前就警告，委內瑞拉政局不穩恐令全球重回「冷戰」式政治僵局。



由於美國承認瓜伊多為委內瑞拉總統，並得到主要西方國家的「盟友」支持，警告馬杜羅若拒絕舉行新一輪總統大選，就會確認瓜伊多為新領袖。不過，中國、俄羅斯、古巴並不支持美國等國的做法。



就此，德銀首席經濟師及亞太區研究部主管Michael Spencer表示，目前正似「冷戰」式衝突，因中俄支持馬杜羅，其他主要國家則支持瓜伊多。明顯看到世界兩大陣營。



委內瑞拉被視為「全球最悲情國家」，經濟政策失效導致通脹飆升數以百萬倍計，破盡世界紀錄，根據聯合國統計，每日離開該國的人民達5,000人。

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